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15:37 (мск), источник: Ictv.ua

России поставили условие для возвращения в G8

Посол Италии в Киеве Давиде Ла Чечилиа заявил, что возвращение России в состав стран G8 (Большой восьмерки) можно будет обсуждать только после мирного урегулирования конфликта на территории Украины.

— В первую очередь необходимо ждать мирного урегулирования конфликта, обращая особое внимание на соблюдение суверенитета, единства и территориальной целостности Украины. Пока конфликт не будет решен, страны G7 не смогут дать какого-то ответа, — сказал итальянский дипломат, передает segodnya.ua.

В настоящее время в «группу семи» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

Комментарии
1
конь педальный
Скорее всего, Россия выдвинет свои условия каждому из семерки для того, чтобы вернуться в состав восьмерки.
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