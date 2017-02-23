России поставили условие для возвращения в G8

— В первую очередь необходимо ждать мирного урегулирования конфликта, обращая особое внимание на соблюдение суверенитета, единства и территориальной целостности Украины. Пока конфликт не будет решен, страны G7 не смогут дать какого-то ответа, — сказал итальянский дипломат, передает segodnya.ua.

В настоящее время в «группу семи» входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.