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15:15 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитника Отечества

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны, военнослужащих и ветеранов с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

В своем поздравлении президент отметил, что этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, в Беларуси всегда отмечают с особым чувством гордости за воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи Отечества.

«Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих», — говорится в поздравлении.

Президент высказал особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Беларуси.

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