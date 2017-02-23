Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитника Отечества

В своем поздравлении президент отметил, что этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, в Беларуси всегда отмечают с особым чувством гордости за воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи Отечества.

«Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих», — говорится в поздравлении.

Президент высказал особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что своей самоотверженностью и героизмом они продемонстрировали нынешнему поколению солдат и офицеров пример подлинного патриотизма и верности воинскому долгу.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо Беларуси.