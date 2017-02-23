Организаторы блокады «Л/ДНР» назвали предложения правительства «неприемлемыми»

«Эти условия для нас неприемлемы. Мы не верим в различные комиссии, мы не собираемся выполнять обязанности государства и тех государственных структур, которые должны этим заниматься», — цитирует Виногродского Іnforesist.
По его словам, требования блокирующих остаются неизменными — «освобождение всех украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях».
«На сегодняшний день в соответствии с законом по борьбе с терроризмом нет постановления Кабинета министров, которое бы определяло порядок пересечения грузов по линии разграничения на Донбассе. Мы просто помогаем нашим товарищам, которые находятся при власти и которых мы наняли выполнять свои обязанности», — заявил координатор блокады.
Виногродский выразил надежду, что переговоры с Гройсманом продолжаться.
«Наш ответ Гройсману — да. Мы готовы продолжить наши переговоры и помочь правительству выполнить то, что оно должно сделать. Гройсман хотел, чтобы мы пересмотрели перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения. Мы можем на это пойти, но после выполнения наших требований», — заявил руководитель блокады.
Ранее, по словам протестующих, премьер предложил вхождение представителей штаба блокады в комиссии по обмену пленными.
«Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и выдает Постановление, которое регулирует перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом», — озвучили они второе предложение Гройсмана.
«Блокадники» отметили, что премьер им сообщил о неспособности влиять на большинство БПП и НФ в парламенте, поэтому принятие Закона от него не зависит.
Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.
Также участники блокады говорили о намерениях перекрыть все ж/д и автосообщение. 21 февраля 2017 года пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила об остановке работы Енакиевского метзавода и «Краснодонугля», а 22 февраля на Днепровском меткомбинате заявили об остановке поставок кокса с Алчевского коксохимического завода.