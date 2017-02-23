Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
В Кремле рассказали о реакции Путина на новость о смерти Чуркина
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Пьяный Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1275-летие Солнца нации
15:25 (мск), источник: УНИАН

Организаторы блокады «Л/ДНР» назвали предложения правительства «неприемлемыми»

Участники блокады неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей готовы продолжить переговоры с правительством, но только на после того, как будут выполнены их требования. Об этом заявил координатор «Штаба блокады торговли на крови», второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

Источник: УНИАН

«Эти условия для нас неприемлемы. Мы не верим в различные комиссии, мы не собираемся выполнять обязанности государства и тех государственных структур, которые должны этим заниматься», — цитирует Виногродского Іnforesist.

По его словам, требования блокирующих остаются неизменными — «освобождение всех украинских пленных и принятие закона об оккупированных территориях».

«На сегодняшний день в соответствии с законом по борьбе с терроризмом нет постановления Кабинета министров, которое бы определяло порядок пересечения грузов по линии разграничения на Донбассе. Мы просто помогаем нашим товарищам, которые находятся при власти и которых мы наняли выполнять свои обязанности», — заявил координатор блокады.

Виногродский выразил надежду, что переговоры с Гройсманом продолжаться.

«Наш ответ Гройсману — да. Мы готовы продолжить наши переговоры и помочь правительству выполнить то, что оно должно сделать. Гройсман хотел, чтобы мы пересмотрели перечень товаров, которые пропускаются через линию разграничения. Мы можем на это пойти, но после выполнения наших требований», — заявил руководитель блокады.

Ранее, по словам протестующих, премьер предложил вхождение представителей штаба блокады в комиссии по обмену пленными.

«Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ на перемещение товаров и выдает Постановление, которое регулирует перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом», — озвучили они второе предложение Гройсмана.

«Блокадники» отметили, что премьер им сообщил о неспособности влиять на большинство БПП и НФ в парламенте, поэтому принятие Закона от него не зависит.

Как сообщал УНИАН, в конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады говорили о намерениях перекрыть все ж/д и автосообщение. 21 февраля 2017 года пресс-служба горно-металлургической группы «Метинвест» сообщила об остановке работы Енакиевского метзавода и «Краснодонугля», а 22 февраля на Днепровском меткомбинате заявили об остановке поставок кокса с Алчевского коксохимического завода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Германии в прошлом году зафиксирован рекордный профицит бюджетов всех уровней
В Думе прокомментировали протест Японии из-за дивизии на Курилах
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Иракские военные освободили аэропорт Мосула
Полиция попросила возместить $24 млн за охрану Trump Tower
Умер актер Алексей Петренко
Астронавты «поймали» корабль Dragon с помощью манипулятора
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь