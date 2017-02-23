Губернатор возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Воронеже

Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата прошла в Воронеже на площади Победы в День защитника Отечества, 23 февраля. Память погибших солдат почтили представители власти, общественных организаций, Воронежской и Лискинской епархии, правоохранители. В церемонии поучаствовал губернатор Алексей Гордеев.

После возложения венков и цветов рота почетного караула произвела оружейный залп у Вечного огня. Военный оркестр исполнил гимн России.

Церемония завершилась маршем роты почетного караула. После ее окончания Алексей Гордеев поздравил роту Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского с 10-летием. Офицеры, причастные к ее созданию, получили почетные грамоты областного правительства и благодарность губернатора «за образцовое исполнение служебных обязанностей».