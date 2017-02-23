Губернатор возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Воронеже
Представители власти и общественности почтили память погибших воинов 23 февраля.
Представители власти и общественности почтили память погибших воинов 23 февраля.
Церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата прошла в Воронеже на площади Победы в День защитника Отечества, 23 февраля. Память погибших солдат почтили представители власти, общественных организаций, Воронежской и Лискинской епархии, правоохранители. В церемонии поучаствовал губернатор Алексей Гордеев.
После возложения венков и цветов рота почетного караула произвела оружейный залп у Вечного огня. Военный оркестр исполнил гимн России.
Церемония завершилась маршем роты почетного караула. После ее окончания Алексей Гордеев поздравил роту
Алексей Гордеев назвал