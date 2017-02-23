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15:40 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: Ле Пен выиграет первый тур выборов президента, но уступит во втором

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен победит в первом туре президентских выборов во Франции, но главой государства не станет, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, опубликованные в четверг.

Источник: РИА Новости

Согласно результатам опроса, в первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 26% респондентов, за экс-министра экономики Эммануэля Макрона — 22%, за экс-премьера Франсуа Фийона — 21%.

Опрос также приводит два варианта развития событий для второго тура президентских выборов. В первом случае Ле Пен встретится с Макроном и проиграет ему, набрав 40% голосов.

Второй вариант развития событий второго тура выборов предполагает встречу Ле Пен и Фийона, где кандидат «Нацфронта» также проигрывает, получив 42% голосов.

Опрос, в котором приняли участие 1615 человек старше 18 лет и внесенные в списки избирателей, проводился с 20 по 22 февраля.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Комментарии
13
Бабка Коммунистка
Что то подобное в отношении трампа мы уже слышали....
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Марк Саамов
Вы вроде тоже неглупы, а несёте несуразицу. Я про "нас" вообще не говорю, это не имеет отношения к делу. Я говорю про них. А вот у них с системой опросов всё действительно не в порядке и 2016 год показал это со всей ясностью. Все опросы как один говорили что Бреэкзит невозможен и что Трамп не победит. Они действительно фальшивые, так как не отображают действительности, а пытаются воздействовать.
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конь педальный
Еще есть время поработать, чтобы тур был всего один и не зря выслушивали всякую хрень про наших хакеров.
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