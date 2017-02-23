Опрос: Ле Пен выиграет первый тур выборов президента, но уступит во втором

Согласно результатам опроса, в первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 26% респондентов, за экс-министра экономики Эммануэля Макрона — 22%, за экс-премьера Франсуа Фийона — 21%.

Опрос также приводит два варианта развития событий для второго тура президентских выборов. В первом случае Ле Пен встретится с Макроном и проиграет ему, набрав 40% голосов.

Второй вариант развития событий второго тура выборов предполагает встречу Ле Пен и Фийона, где кандидат «Нацфронта» также проигрывает, получив 42% голосов.

Опрос, в котором приняли участие 1615 человек старше 18 лет и внесенные в списки избирателей, проводился с 20 по 22 февраля.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.