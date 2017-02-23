Дорину Киртоакэ подарили кубок с грязью в знак благодарности за грязные улицы столицы

«Хотим отметить, что за последние годы Кишинев очень сильно изменился, и все — благодаря нашему мэру. Учитывая пожелания жителей столицы, мы хотим сегодня вас с этим поздравить», — сказал советник ПСРМ Виталий Мукан.

Дорин Киртоакэ остался недоволен поступком социалистов.

Более того, он отметил, что грязь в городе его не беспокоит и посоветовал советникам ПСРМ намазать лицо столичной грязью и так предстать перед гражданами.