Дорину Киртоакэ подарили кубок с грязью в знак благодарности за грязные улицы столицы

«Хотим отметить, что за последние годы Кишинев очень сильно изменился, и все — благодаря нашему мэру. Учитывая пожелания жителей столицы, мы хотим сегодня вас с этим поздравить», — сказал советник ПСРМ Виталий Мукан.
Дорин Киртоакэ остался недоволен поступком социалистов.
Более того, он отметил, что грязь в городе его не беспокоит и посоветовал советникам ПСРМ намазать лицо столичной грязью и так предстать перед гражданами.
«Меня не смущает грязь. Мы из нее вышли еще в 2007 году, после того, как вы нас в нее засунули. Вы построили очистные сооружения, которые я считаю издевательством и из-за которых в Кишиневе воняло 50 лет. Мы выйдем и из грязи», — парировал мэр столицы Дорин Киртоакэ.