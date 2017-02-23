Олег Онищенко был исключен из фракции ПСРМ
Сегодня, 23 февраля, решением руководства ПСРМ Олег Онищенко был исключен из фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете, об этом заявил председатель фракции Ион Чебан.
Сегодня, 23 февраля, решением руководства ПСРМ Олег Онищенко был исключен из фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете, об этом заявил председатель фракции Ион Чебан.
Онищенко был исключен за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева.
Решение также принято по итогам расследования ряда случаев с участием Олега Онищенко службой внутреннего контроля и аудита партии.
Actualitati.md отмечает, что сегодня также была инициирована процедура его исключения из рядов Партии социалистов РМ.