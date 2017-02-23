Олег Онищенко был исключен из фракции ПСРМ

Онищенко был исключен за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева.

Решение также принято по итогам расследования ряда случаев с участием Олега Онищенко службой внутреннего контроля и аудита партии.

Actualitati.md отмечает, что сегодня также была инициирована процедура его исключения из рядов Партии социалистов РМ.