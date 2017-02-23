Вениамин Кондратьев побывал в Краснодарском высшем военном авиационном училище
Краснодар. 23 фев. — Новая Кубань. На базе училища состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России — твой выбор».
Краснодар. 23 фев. — Новая Кубань. На базе училища состоялась акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах России — твой выбор».
— Вооруженные силы вновь становятся легендарными, демонстрируют мощь и дух великой России. И стремление тех, кто изнутри пытается подорвать стабильность, развязать информационные войны, насадить чуждую нашей стране идеологию и культуру, в целом сломить Россию — обречено на провал, — обратился глава региона к присутствующим.
Командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС России, заслуженный военный летчик страны,
Завершилось мероприятие выступлением легендарной авиационной группы «Стрижи», сообщает