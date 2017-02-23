Вениамин Кондратьев побывал в Краснодарском высшем военном авиационном училище

— Вооруженные силы вновь становятся легендарными, демонстрируют мощь и дух великой России. И стремление тех, кто изнутри пытается подорвать стабильность, развязать информационные войны, насадить чуждую нашей стране идеологию и культуру, в целом сломить Россию — обречено на провал, — обратился глава региона к присутствующим.

Командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС России, заслуженный военный летчик страны, генерал-лейтенант Андрей Юдин подчеркнул, что Краснодар — это настоящая кузница кадров. Он отметил, что ВКС — мощнейший вид вооруженных сил, и стране требуются высококлассные летчики.