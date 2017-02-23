Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
17:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин подсчитал воюющих в Сирии боевиков с постсоветского пространства

В Сирии воюют порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Источник: Reuters

«По данным Главного разведывательного управления Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до четырех тысяч из России и тысяч пять из республик СНГ», — сказал глава государства на встрече с моряками, участвовавшими в походе к берегам Сирии.

Путин поблагодарил военнослужащих, отметив, что в Москве понимают, чем «рассадник терроризма» на сирийской территории угрожает России.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов сообщал в начале января, что за два месяца летчики морской авиации совершили 420 боевых вылетов, уничтожив 1,2 тысячи объектов террористов. «Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях», — цитировало военачальника РИА Новости.

Поход группы кораблей Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» проходил с октября 2016-го по февраль нынешнего года. В водах восточного Средиземноморья были потеряны по небоевым причинам два истребителя (Су-33 и МиГ-29КР).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Путин назвал своей инициативой отправку кораблей ВМФ в Сирию
КНДР обвинила соседнюю страну в «танце под дудку США»
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Опрос: Ле Пен не удастся стать президентом Франции
Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь