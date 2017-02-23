Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии

«Министр (обороны — ИФ) и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива», — сказал Путин на встрече с военными моряками, участниками похода к берегам Сирии.

Он отдельно поблагодарил представителей промышленности, которые в короткие сроки подготовили технику и материальную часть. «Они подготовили вас, а вы блестяще справились с поставленными задачами», — подчеркнул глава государства.

«Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими», — отметил Путин.

По его словам, «это, безусловно, хороший шаг в развитии российского военного флота во всех его компонентах».

Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействия усилиям в борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров.

Президент подчеркнул, что в ходе этой операции «много было сделано впервые: это и применение современной техники — имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».