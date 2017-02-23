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17:42 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская корабельная группировка была направлена к берегам Сирии по его личной инициативе, подчеркнув, что с решением стоявших в ходе похода задач справились и моряки, и оборонный комплекс.

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«Министр (обороны — ИФ) и начальник Генштаба знают, что инициатива вашего похода и подготовка к нему — это моя личная инициатива», — сказал Путин на встрече с военными моряками, участниками похода к берегам Сирии.

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Он отдельно поблагодарил представителей промышленности, которые в короткие сроки подготовили технику и материальную часть. «Они подготовили вас, а вы блестяще справились с поставленными задачами», — подчеркнул глава государства.

«Вы сейчас говорили о сложностях в ходе выполнения боевой задачи. Я так и думал, что эти сложности будут, и вам нужно будет их преодолевать. И вы это все сделали. Задача была непростая и комплексная. Очень приятно, что вы справились со всеми ее составляющими», — отметил Путин.

По его словам, «это, безусловно, хороший шаг в развитии российского военного флота во всех его компонентах».

Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействия усилиям в борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров.

Президент подчеркнул, что в ходе этой операции «много было сделано впервые: это и применение современной техники — имею в виду не только применение Миг-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия».

Комментарии
8
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Спасибо за вашу работу ,ребята!!!!!!!С праздником Вас,всего вам самого доброго,здоровья всем!!!!!!
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владимир ерёменко
Дурдом, что ещё инфу нам дают
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олег ушаков
Это ты про США?
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