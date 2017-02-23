Социалисты исключили из фракции городского совета своего коллегу

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Руководство Партии социалистов приняло решение исключить в четверг из фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Олега Онищенко, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава фракции ПСРМ Ион Чебан.

«Сегодня, 23 февраля, решением руководства ПСРМ Олег Онищенко был исключен из фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете за многочисленные нарушения решений фракции и партии, а также совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева», — написал Чебан.