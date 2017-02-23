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18:05 (мск), источник: 112.ua

Килимник заявил, что ничего не знает о плане «Мариуполь»

Килимник сообщил, что ему ничего неизвестно о существовании плана, предусматривающем возвращение Януковича в Украину в качестве регионального лидера.

Источник: 112.ua

Бывший советник политтехнолога Пола Манафорта Константин Килимник опровергает информацию о существовании «плана Манафорта» предусматривающем возвращение Януковича в Украину в качестве регионального лидера для урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях, передают Українські Новини.

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«То, что изложено в статье на сайте «Радио «Свобода» — фейк и выдумки автора от начала до конца. Никакого интервью я не давал, и все изложенное в статье в отношении выдуманных автором планов, меня, Пола Манафорта и других упомянутых людей неправда», — сказал Килимник.

Он подтвердил знакомство и факт встречи с журналистом «Радио «Свобода» Миллером, но отметил, что никакого интервью он не давал.

Килимник подчеркнул, что ему неизвестно, существует ли «план Манафорта» по урегулированию на Донбассе.

«План, может, и есть, спросите его (Пола Манафорта — ред .) сами», — сказал Килимник.

Килимник добавил, что не знает мнения Манафорта о конфликте в Украине, поскольку не обсуждал это с ним с тех пор, как Манафорт стал работать с Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что «Радио Свобода» поговорили с помощником бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта Константином Килимником, который рассказал о плане, согласно которому планировалось вернуть Януковича в Украину с сделать из него регионального лидера.

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