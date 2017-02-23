КНДР обвинила соседнюю страну в «танце под дудку США»

В Пхеньяне, отмечает ЦТАК, вызвали возмущение прозвучавшие в этой стране «негативные оценки произведенного недавно в КНДР запуска баллистической ракеты средней дальности «Пуккынсон-2», которым руководил лично Ким Чен Ын.

Кроме того, полагают в Пхеньяне, эта страна «совершила бесчеловечный поступок, оказавший негативное влияние на уровень жизни населения путем введения запрета на торговлю с КНДР» в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Такие меры, отмечается в комментарии, «равносильны действиям врагов КНДР, которые добиваются свержения социального строя в народной республике».

Название государства в комментарии не указывается.

Между тем с 19 февраля Министерство коммерции Китая распорядилось приостановить импорт угля из КНДР. «Данные меры предприняты в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 2321», — отмечалось в решении этого ведомства.

Уголь составляет примерно половину китайского импорта из КНДР.