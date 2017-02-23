Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
18:04 (мск), источник: ТАСС

КНДР обвинила соседнюю страну в «танце под дудку США»

ПХЕНЬЯН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Информагентство КНДР ЦТАК распространило комментарий в адрес «соседней страны, ранее называвшей себя дружеской». Авторы текста отмечают, что эта страна «начала танцевать под дудку США».

Источник: Reuters

В Пхеньяне, отмечает ЦТАК, вызвали возмущение прозвучавшие в этой стране «негативные оценки произведенного недавно в КНДР запуска баллистической ракеты средней дальности «Пуккынсон-2», которым руководил лично Ким Чен Ын.

Видео
Трамп разделил негодование Абэ по вопросу запуска ракеты КНДР

Кроме того, полагают в Пхеньяне, эта страна «совершила бесчеловечный поступок, оказавший негативное влияние на уровень жизни населения путем введения запрета на торговлю с КНДР» в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Такие меры, отмечается в комментарии, «равносильны действиям врагов КНДР, которые добиваются свержения социального строя в народной республике».

Название государства в комментарии не указывается.

Между тем с 19 февраля Министерство коммерции Китая распорядилось приостановить импорт угля из КНДР. «Данные меры предприняты в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН 2321», — отмечалось в решении этого ведомства.

Уголь составляет примерно половину китайского импорта из КНДР.

Комментарии
3
А Б
Какая бы страна не имелась в виду в сообщении КНДР, одно можно сказать точно - сегодня КНДР с её позицией является угрозой для всего мира в силу своей непредсказуемости и неадекватности поведения её лидера.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
КНДР единственная страна с которой Российская федерация испортила отношения по делу и имея на то реальные основания
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
это хто такой танцор сосед корейскай ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: в Сирии на стороне боевиков сражаются до четырех тысяч выходцев из РФ
Путин назвал своей инициативой отправку кораблей ВМФ в Сирию
Рада заявила о недочетах в докладе ОБСЕ по выборам в Госдуму
Опрос: Ле Пен не удастся стать президентом Франции
Одесский прокурор рассказал, где находится похищенный депутат
Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь