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18:37 (мск), источник: 112.ua

Рада приняла за основу изменения в «закон Савченко»

За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов.

Источник: 112.ua

Верховная Рада приняла за основу изменения в «закон Савченко». За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов.

Проект Закона зарегистрирован под № 5259. Его инициировал Кабинет министров.

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Законопроектом предлагается внести в части пятой статьи 72 Уголовного кодекса изменения, согласно которым:

Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи.

Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

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