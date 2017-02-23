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18:33 (мск), источник: Обозреватель

Рада сделала шаг к отмене «закона Савченко»

Депутаты намерены запретить применение «закона Савченко» к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в статью 72 УК Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения, более известного как «закон Надежды Савченко».

Законопроект № 5259 поддержали 235 народных депутатов.

В частности, представленный Кабинетом министров проект закона предлагает оставить норму о зачислении одного дня пребывания в СИЗО за два дня нахождения в тюрьме исключительно при совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

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В отношении лиц, которых судят за убийства и изнасилования, предлагается вернуть норму, при которой один в день в СИЗО равен одному дню в тюрьме. При рецидиве преступлений «закон Савченко» также не будет применяться.

Напомним, что закон «О совершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», более известный как «закон Савченко», был принят Верховной Радой Украины 26 ноября 2015 года. Закон обязывает суды учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.

Как сообщал «Обозреватель», данные Министерства юстиции по состоянию на 27 января свидетельствуют, что по «закону Савченко» на свободу вышли уже более 7,7 тысяч заключенных.

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