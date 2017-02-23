Столтенберг рассказал, когда НАТО придет в Молдову

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Уже летом в Кишиневе откроется Офис связи с НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса в ходе телефонного разговора с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

«В марте начнется процедура аккредитации главы Офиса и персонала, а в июне 2017 года планируется его открытие», — сообщил Столтенберг, которого цитирует пресс-служба молдавского правительства.

В свою очередь, глава кабмина РМ пригласил Столтенберга совершить визит в Молдову и принять участие в открытии Офиса.

Филип также подчеркнул, что «молдавское правительство окажет необходимую поддержку для упрощения процедур аккредитации руководителя и персонала Офиса, а также для его нормального функционирования».

Кроме того, глава кабмина пояснил, что в Плане действий по партнерству между Молдовой и НАТО указан нейтралитет Молдовы, поэтому «дополнительных соглашений по этому вопросу заключать не потребуется».

Соглашение об открытии в Кишиневе Офиса связи с НАТО Филип и Столтенберг подписали 29 ноября 2016 года в Брюсселе.

Против этой инициативы неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Он считает, что «открытие бюро связи НАТО в столице — это вызов для всего молдавского общества». Глава государства уверен, что Молдова не нуждается в таком бюро. Также Додон неоднократно заявлял, что «если офис НАТО откроется, то он будет выступать за его закрытие.

В свою очередь спикер парламента Андриан Канду ранее заявлял, что это будет «гражданский офис, который не несет никакой угрозы государственности или статусу нейтралитета Молдовы».