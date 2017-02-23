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19:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

У МВФ нет новых данных об обзоре о финпомощи Украине — Райс

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс отметил, что МВФ «по-прежнему все еще надеется завершить обзор по Украине в ближайшие недели».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс не смог предоставить новую информацию по работе миссии фонда в Украине, добавив лишь, что фонд по-прежнему надеется завершить обзор по финпомощи стране в ближайшие недели.

«Не могу дать вам новой информации. Мы по-прежнему все еще надеемся завершить обзор в ближайшие недели», — сказал он.

МВФ обещает завершить данную работу по Украине и предоставить ее совету директоров с января текущего года. При этом формулировка фонда не меняется — «завершить обзор в ближайшие недели».

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что «он не может подтвердить эту информацию».

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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