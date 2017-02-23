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20:11 (мск), источник: Noi.md

Минздрав опровергает обвинения социалистов

Министерство здравоохранения опровергло утверждения Партии социалистов о том, что рост цен на медицинские услуги коснется всех граждан Молдовы.

Источник: Noi.md

В министерстве сообщили, что рост цент не коснется тех граждан, у которых есть полис обязательного медицинского страхования, а это около 86% населения страны. Данная категория населения сможет воспользоваться компенсированными медикаментами и бесплатным лечением.

Минздрав также опровергает информацию о том, что рост цен будет способствовать тому, что люди с минимальным доходом не смогут воспользоваться услугами учреждений здравоохранения.

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«Люди с минимальным доходом, а также те, кто не трудоустроен, могут получить медицинскую страховку, выдаваемую государством. Для этого бенефициарию необходимо будет официально подтвердить, что он является безработным или получает социальную помощь», отмечается в сообщении.

Государство оплачивает полис обязательного медицинского страхования для 15 категорий населения, для дошкольников, учеников, студентов, резидентов, докторантов, беременных, недавно родивших, людей с особыми потребностями, для безработных, матерям с четырьмя и более детьми и для получателей социальной помощи.

«Для данных категорий лечение не будет роскошью, а правом, предоставляемым государством. Благодаря росту цен на услуги, люди из перечисленных категорий смогут получить качественное медицинское обслуживание», подчеркивает Минздрав.

Министерство отмечает, что, согласно закону, пересмотр цен на медицинские услуги должен проводиться раз в два года. Это вынужденная мера для улучшения качества услуг. Последний раз цены повышались в 2011 г.

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