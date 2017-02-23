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21:48 (мск), источник: Обозреватель

Нидерланды ратифицировали ассоциацию с Украиной

За ратификацию Соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов.

Источник: AP 2017

Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом передает «Европейская правда».

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За ратификацию Соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов палаты, 55 высказались против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре — каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.

Голосование состоялось в последний возможный день — с пятницы Палата представителей прекращает работу на период до завершения выборов и восстановит заседание уже в новом составе.

Отметим, это голосование не является конечным шагом ратификации. Для завершения процедуры должны проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю и направляются в Брюссель. Сейчас в Сенате есть большинство голосов за соглашение с Украиной, но на весенних выборах его состав не будет меняться.

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