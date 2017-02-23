Нидерланды ратифицировали ассоциацию с Украиной
За ратификацию Соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов.
За ратификацию Соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов.
Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
Об этом передает «Европейская правда».
За ратификацию Соглашения проголосовали 89 из 150 депутатов палаты, 55 высказались против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре — каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.
Голосование состоялось в последний возможный день — с пятницы Палата представителей прекращает работу на период до завершения выборов и восстановит заседание уже в новом составе.
Отметим, это голосование не является конечным шагом ратификации. Для завершения процедуры должны проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю и направляются в Брюссель. Сейчас в Сенате есть большинство голосов за соглашение с Украиной, но на весенних выборах его состав не будет меняться.