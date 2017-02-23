Фирташ останется под арестом до 24 февраля — СМИ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинский олигарх Дмитрий Фирташ останется под арестом до 24 февраля.

По информации издания DW, по вердикту Земельного суда Вены по делу об экстрадиционном аресте Фирташа, он останется под стражей по запросу венской прокуратуры. Последняя попросила продлить содержание его под стражей из-за запроса США на экстрадицию, говорится в сообщении суда в четверг, 23 февраля.

Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять министр юстиции Австрии.

Верховный земельный суд Вены во вторник удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. По словам судьи, далее окончательное решение об экстрадиции должен будет принять министр юстиции республики. При этом, по информации суда, 18 февраля в суд поступили документы от компетентных органов Испании, которые также требовали высылки Фирташа в эту страну, на основании этих документов и произошло задержание бизнесмена.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.