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22:15 (мск), источник: 112.ua

Гончаренко: О подготовке моего «похищения» не знала даже жена

Нардепу было запрещено обсуждать план спецоперации.

Источник: 112.ua

Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил, что о плане спецоперации по его похищению и освобождению не знал никто, даже его жена. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Знал я, сотрудник СБУ Одесского управления и прокурор Одесской области, с которым я общался. Кто знал еще с силовых структур — я не знаю. Мне было запрещено это обсуждать с кем угодно, даже с женой. Поэтому ни с одним депутатом, коллегой, политиком, я не обсуждал», — сказал Гончаренко.

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Как известно, о похищении депутата от «БПП» Алексея Гончаренко стало известно сегодня около 13:40. Спустя два часа стало известно, что он в безопасности. Вся эта информация поступила от прокуратуры Одесской области.

Силовики сообщили, что удалось предотвратить нанесение Гончаренко телесных повреждений. Правоохранители задержали троих человек.

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, заказчиком похищения нардепа Алексея Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.

Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Он заказывал не убийство депутата, а именно пытки и нанесение тяжких телесных повреждений. Во время задержания были изъяты все вещественные доказательства.

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