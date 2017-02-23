Гончаренко: О подготовке моего «похищения» не знала даже жена

Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил, что о плане спецоперации по его похищению и освобождению не знал никто, даже его жена. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Знал я, сотрудник СБУ Одесского управления и прокурор Одесской области, с которым я общался. Кто знал еще с силовых структур — я не знаю. Мне было запрещено это обсуждать с кем угодно, даже с женой. Поэтому ни с одним депутатом, коллегой, политиком, я не обсуждал», — сказал Гончаренко.