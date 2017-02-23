Глава Еврокомиссии не увидел перспектив расширения ЕС до 2020 года

«Не будет новых членов до 2019 года, когда я уйду (с этого поста)», — сказал он в среду на конференции в Лувенском католическом университете (Бельгия), отвечая на вопросы студентов.

Он напомнил, что говорил это еще в 2014 году, когда вступил в должность.