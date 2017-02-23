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23 февраля, источник: Обозреватель

Порошенко поприветствовал ратификацию Соглашения ЕС-Украина

Глава украинского государства поблагодарил премьер-министра Нидерландов и парламентское большинство.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», — написал он.

Также глава государства поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и парламентское большинство за «дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта».

«Ожидаем решения Сената», — добавил президент.

Как сообщал «Обозреватель», 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала ассоциацию с Украиной.

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