Порошенко поприветствовал ратификацию Соглашения ЕС-Украина
Глава украинского государства поблагодарил
Глава украинского государства поблагодарил
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.
«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС», — написал он.
Также глава государства поблагодарил
«Ожидаем решения Сената», — добавил президент.
Как сообщал «Обозреватель», 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала ассоциацию с Украиной.