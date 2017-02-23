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23 февраля, источник: РИА Новости

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию ЕС и Украины

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Нижняя палата парламента Нидерландов на заседании в четверг подтвердила ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной, сообщает новостной ресурс «Европейская правда».

Источник: AP 2017

Отмечается, что за ратификацию соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что сенат Нидерландов также ратифицирует соглашение об ассоциации.

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Ранее соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов, которые приостановили ратификацию после результатов апрельского референдума, на котором большинство проголосовавших выступили против этого соглашения. На сегодня договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Правительство Нидерландов после консультаций с руководством ЕС направило предложение о ратификации соглашения об ассоциации в парламент в конце января. Премьер Нидерландов ранее прогнозировал, что документ будет одобрен до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта.

Комментарии
12
Юрий
Ага. А из какой вы страны сударь если не секрет?
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эльшат мехтиев
Ты в пропасти сидишь и втдишь как они к тебе идут??? Или от тебя?
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эльшат мехтиев
Я чётко сказал вам, поганцам, вернитесь к делам в своей стране.
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