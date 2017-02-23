Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ассоциацию ЕС и Украины

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что сенат Нидерландов также ратифицирует соглашение об ассоциации.

Ранее соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов, которые приостановили ратификацию после результатов апрельского референдума, на котором большинство проголосовавших выступили против этого соглашения. На сегодня договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Правительство Нидерландов после консультаций с руководством ЕС направило предложение о ратификации соглашения об ассоциации в парламент в конце января. Премьер Нидерландов ранее прогнозировал, что документ будет одобрен до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта.