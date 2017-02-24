Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США

Трамп в интервью агентству заявил, что не поддерживает договор и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США «были на вершине конкуренции» в этой области.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.