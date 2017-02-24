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00:23 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок «односторонним» и пообещал расширить ядерный арсенал США, сообщило агентство Рейтер.

Источник: Reuters
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Трамп в интервью агентству заявил, что не поддерживает договор и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США «были на вершине конкуренции» в этой области.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.

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