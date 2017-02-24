Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал договор
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп назвал договор
Трамп в интервью агентству заявил, что не поддерживает договор и намерен расширить ядерный арсенал, чтобы США «были на вершине конкуренции» в этой области.
Договор
Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.