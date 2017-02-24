ВР хочет ввести штраф за нарушение порядка въезда-выезда из зоны АТО
Верховная Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка
Верховная Рада намерена ввести штрафы за нарушение порядка
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины об обеспечении пограничной безопасности. Законопроект № 5442 в первом чтении поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Законопроект предусматривает штраф в размере 30−50 необлагаемых минимумов доходов граждан при нарушении порядка въезда в район проведения АТО или выезда из него вне контрольных пунктов
За умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения о запрете въезда в Украину проект закона предусматривает штраф в размере 100−300 необлагаемых минимумов доходов граждан. 1 необлагаемый минимум составляет 17 грн. Вместе с тем, за такие нарушения будет предусмотрено административное задержание. Законодательной инициативой предлагают также увеличить штрафы за административные правонарушения при пересечении украинской границы.