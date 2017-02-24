ВР хочет ввести штраф за нарушение порядка въезда-выезда из зоны АТО

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины об обеспечении пограничной безопасности. Законопроект № 5442 в первом чтении поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроект предусматривает штраф в размере 30−50 необлагаемых минимумов доходов граждан при нарушении порядка въезда в район проведения АТО или выезда из него вне контрольных пунктов въезда-выезда. За совершение таких нарушений группой лиц либо лицом, которые уже подпадало под админвзыскание за такие нарушения, будет предусмотрен штраф в размере 50−70 необлагаемых минимумов.

За умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения о запрете въезда в Украину проект закона предусматривает штраф в размере 100−300 необлагаемых минимумов доходов граждан. 1 необлагаемый минимум составляет 17 грн. Вместе с тем, за такие нарушения будет предусмотрено административное задержание. Законодательной инициативой предлагают также увеличить штрафы за административные правонарушения при пересечении украинской границы.