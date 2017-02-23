Петр Ильичев временно возглавил постпредство РФ при ООН
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после скоропостижной кончины Виталия Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев.
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после скоропостижной кончины Виталия Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев.
Как сообщили «Интерфаксу» в постпредстве РФ при ООН, Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации.
Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В постпредстве РФ при ООН занимает должность первого заместителя.
5 декабря 2013 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.