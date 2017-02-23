Петр Ильичев временно возглавил постпредство РФ при ООН

Как сообщили «Интерфаксу» в постпредстве РФ при ООН, Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В постпредстве РФ при ООН занимает должность первого заместителя.

5 декабря 2013 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.