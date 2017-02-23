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01:10 (мск), источник: Интерфакс

Петр Ильичев временно возглавил постпредство РФ при ООН

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после скоропостижной кончины Виталия Чуркина стал его первый заместитель Петр Ильичев.

Источник: AP 2017
Фоторепортаж
Скончался Виталий Чуркин

Как сообщили «Интерфаксу» в постпредстве РФ при ООН, Ильичев будет выполнять обязанности главы российской дипмиссии до назначения нового постпреда РФ при Всемирной организации.

Петр Ильичев родился 11 марта 1966 года. В постпредстве РФ при ООН занимает должность первого заместителя.

5 декабря 2013 года получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

Комментарии
4
vesta
не можете врать - уходите в палату..
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vesta
Больной, Док велел спать..
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дядя Коля
Гюльчутай , не женское это дело , обсуждать дипломатические деяния.
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