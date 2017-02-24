Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Надеюсь, вы ощутите последствия»: сенатор США угрожает Лаврову
Порошенко не выговорил слово «прапорщики»
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
07:51 (мск), источник: Обозреватель

Еврокомиссар прокомментировал решение парламента Нидерландов по Украине

Нижняя палата парламента Нидерландов официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Источник: AP 2017

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поприветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.

«Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это шаг в правильном направлении!» — написал он.

Как сообщал «Обозреватель», 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Трамп заявил о намерении расширить ядерный арсенал США
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Полиция установила вещество, которым был отравлен Ким Чен Нам
В Москве экстренно госпитализировали актера Алексея Баталова
Спорт
Лига Европы: «Зенит» захлопнул окно в Европу Петербургский клуб пропустил гол от "Андерлехта" в концовке матча и покинул Лигу Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь