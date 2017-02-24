Еврокомиссар прокомментировал решение парламента Нидерландов по Украине
Нижняя палата парламента Нидерландов официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
Нижняя палата парламента Нидерландов официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан поприветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения ассоциации Украины с Европейским Союзом.
Об этом свидетельствует запись в его микроблоге в Twitter.
«Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации
Как сообщал «Обозреватель», 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.