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10:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трое жителей Иркутска получат гранты президента РФ

Распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова, художник Ольга Игнатьева и директор краеведческого музея Сергей Ступин получат гранты президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Так, Ольга Аксаментова получит грант на создание документального фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное». Член Союза художников России Ольга Игнатьева на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская», а глава Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин на осуществление проекта по созданию электронного словаря «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».

Напомним, очередной конкурс на присуждение 100 президентских грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства был объявлен в январе 2016 года. Согласно условиям, участники не могут запрашивать более 1 млн рублей. Конкретная сумма и условия финансирования проектов будут объявлены в марте-апреле 2017 года. С этого момента должна начаться реализация проекта, длительность которой не должна превышать 1 год.

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