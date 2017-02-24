Трое жителей Иркутска получат гранты президента РФ

Глава Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова, художник Ольга Игнатьева и директор краеведческого музея Сергей Ступин получат гранты президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Так, Ольга Аксаментова получит грант на создание документального фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное». Член Союза художников России Ольга Игнатьева на реализацию межрегионального проекта «Мастер и мастерская», а глава Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин на осуществление проекта по созданию электронного словаря «Сибирская Атлантида Валентина Распутина».