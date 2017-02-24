МИД: встреча Макея и Лаврова в Москве носила рабочий характер
Встреча министров иностранных дел Беларуси Владимира Макея и России Сергея Лаврова носила рабочий характер, сообщил
Встреча министров иностранных дел Беларуси Владимира Макея и России Сергея Лаврова носила рабочий характер, сообщил
— Встреча министров носила рабочий характер. Задач выйти на подписание
Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил с плановой поездкой Российскую Федерацию. 21 февраля в Москве он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.