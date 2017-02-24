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09:55 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МИД: встреча Макея и Лаврова в Москве носила рабочий характер

Встреча министров иностранных дел Беларуси Владимира Макея и России Сергея Лаврова носила рабочий характер, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пресс-секретарь отвечал на вопросы о том, поднимались ли на встрече 21 февраля в Москве вопросы визовой и миграционной политики. и каков результат этого обсуждения.

— Встреча министров носила рабочий характер. Задач выйти на подписание каких-то документов, продекларировать согласие по тем или иным вопросам перед этой встречей не ставилось. Обсуждался самый широкий спектр актуальных вопросов, в том числе 25-летие установления дипотношений между странами, — рассказал Дмитрий Мирончик.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил с плановой поездкой Российскую Федерацию. 21 февраля в Москве он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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