МИД: встреча Макея и Лаврова в Москве носила рабочий характер

Пресс-секретарь отвечал на вопросы о том, поднимались ли на встрече 21 февраля в Москве вопросы визовой и миграционной политики. и каков результат этого обсуждения.

— Встреча министров носила рабочий характер. Задач выйти на подписание каких-то документов, продекларировать согласие по тем или иным вопросам перед этой встречей не ставилось. Обсуждался самый широкий спектр актуальных вопросов, в том числе 25-летие установления дипотношений между странами, — рассказал Дмитрий Мирончик.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил с плановой поездкой Российскую Федерацию. 21 февраля в Москве он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.