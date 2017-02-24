Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Порошенко заявил о "мощном сигнале", полученном от команды Трампа
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
"Игорь, почему ты пришёл?": Гузеева больше не живет с мужем
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10:31 (мск), источник: РБК

Сеул призвал Вашингтон включить КНДР в список террористических государств

Руководитель комитета национального собрания Республики Корея по обороне Ким Ен У направил письмо своему коллеге Джону МакКейну в Сенат США с просьбой включить КНДР в список спонсоров терроризма.

Источник: Reuters

Об этом он заявил агентству Yonhap.

По его словам, письмо будет доставлено МакКейну по дипломатическим каналам на следующей неделе.

Убийство Ким Чен Нама — брата лидера КНДР может стать поводом включения Северной Кореи в список террористических стран Южной Кореи, ​также заявил представитель южнокорейских властей, агентству Yonhap.

«[Ранее] были предприняты шаги по включению Северной Кореи в список государств, спонсирующих терроризм, но пока не было повода», — сказал он.

Читайте также
Guardian: у скончавшегося в Малайзии брата лидера КНДР была паранойя

Однако убийство Ким Чен Нама, по его словам, стало таким «импульсом». Законопроект был представлен в парламент Южной Кореи, заявил собеседник агентства.

В среду, 22 февраля, американский сенатор Кори Гарднер заявил агентству, что убийство Ким Чен Нама «еще одно напоминание о жестокости Северной Кореи». Он также призвал включить ее в список террористических государств.

КНДР уже оказывалась в подобном списке США в 1987 году, в результате взрыва бомбы в южнокорейском гражданском самолете Korean Airlines погибли 115 человек. Но в 2008 году КНДР была исключена из террористического списка президентом США Джорджем Бушем из-за прогресса в переговорах о ядерном сдерживании.

Ким Чен Нам умер в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, ожидая свой рейс. По факту его гибели была задержаны четверо подозреваемых. Еще четыре человека находятся в розыске.

Читайте также
В Малайзии продезинфицируют аэропорт, где отравили Ким Чен Нама

В пятницу, 24 февраля, агентство Reuters сообщало со ссылкой на полицию Малайзии, что, по предварительным данным, Ким Чен Нам был отравлен высокотоксичным химическим веществом Ви-Экс (VX nerve agent). Это вещество эксперты смогли обнаружить в мазках с глаз и лица погибшего.

Ви-Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое является химическим оружием. ООН классифицировало его как оружие массового уничтожения.

На данный момент нет официальных мотивов убийства Ким Чен Нама. По неофициальным данными, причастными к его гибели могут быть северокорейские власти. КНДР в свою очередь вину отрицает и выступает с призывами к совместному расследованию гибели Ким Чен Нама.

Комментарии
2
А Б
Удивительно, что это здравое предложение не прозвучало значительно раньше. КНДР - государство-изгой, политика которого однозначно свидетельствует о возможности осуществления им террористических акций.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Северный Мишка
Умер максим, ну и ... с ним !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим ядом
10:12 (мск)© Ньюстюб
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
IAAF разрешила трем россиянам выступать под нейтральным флагом
Парламент Нидерландов поддержал ассоциацию Украины и ЕС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь