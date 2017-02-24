Сеул призвал Вашингтон включить КНДР в список террористических государств

Об этом он заявил агентству Yonhap.
По его словам, письмо будет доставлено МакКейну по дипломатическим каналам на следующей неделе.
Убийство Ким Чен Нама — брата лидера КНДР может стать поводом включения Северной Кореи в список террористических стран Южной Кореи, также заявил представитель южнокорейских властей, агентству Yonhap.
«[Ранее] были предприняты шаги по включению Северной Кореи в список государств, спонсирующих терроризм, но пока не было повода», — сказал он.
Однако убийство Ким Чен Нама, по его словам, стало таким «импульсом». Законопроект был представлен в парламент Южной Кореи, заявил собеседник агентства.
В среду, 22 февраля, американский сенатор Кори Гарднер заявил агентству, что убийство Ким Чен Нама «еще одно напоминание о жестокости Северной Кореи». Он также призвал включить ее в список террористических государств.
КНДР уже оказывалась в подобном списке США в 1987 году, в результате взрыва бомбы в южнокорейском гражданском самолете Korean Airlines погибли 115 человек. Но в 2008 году КНДР была исключена из террористического списка президентом США Джорджем Бушем из-за прогресса в переговорах о ядерном сдерживании.
Ким Чен Нам умер в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, ожидая свой рейс. По факту его гибели была задержаны четверо подозреваемых. Еще четыре человека находятся в розыске.
В пятницу, 24 февраля, агентство Reuters сообщало со ссылкой на полицию Малайзии, что, по предварительным данным, Ким Чен Нам был отравлен высокотоксичным химическим веществом Ви-Экс (VX nerve agent). Это вещество эксперты смогли обнаружить в мазках с глаз и лица погибшего.
Ви-Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое является химическим оружием. ООН классифицировало его как оружие массового уничтожения.
На данный момент нет официальных мотивов убийства Ким Чен Нама. По неофициальным данными, причастными к его гибели могут быть северокорейские власти. КНДР в свою очередь вину отрицает и выступает с призывами к совместному расследованию гибели Ким Чен Нама.