Сеул призвал Вашингтон включить КНДР в список террористических государств

«[Ранее] были предприняты шаги по включению Северной Кореи в список государств, спонсирующих терроризм, но пока не было повода», — сказал он.

По его словам, письмо будет доставлено МакКейну по дипломатическим каналам на следующей неделе.

Однако убийство Ким Чен Нама, по его словам, стало таким «импульсом». Законопроект был представлен в парламент Южной Кореи, заявил собеседник агентства.

В среду, 22 февраля, американский сенатор Кори Гарднер заявил агентству, что убийство Ким Чен Нама «еще одно напоминание о жестокости Северной Кореи». Он также призвал включить ее в список террористических государств.