Активисты в США обвинили в перевороте на Украине Обаму и Сороса

Источник: AP 2017

Ее участники раздавали листовки, в которых говорилось, что смена власти в стране была осуществлена при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС. Как сообщает корреспондент агентства, участники митинга в Нью-Йорке собрались недалеко от штаб-квартиры ООН.

У них были плакаты «Обаму — в тюрьму» и «Ваш враг — Джордж Сорос».

Аналогичные акции, по словам официального представителя Шиллеровского института Дайан Сэр, прошли еще в двух городах в США — Бостоне и Хьюстоне, а также в Берлине (Германия).

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