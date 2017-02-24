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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Активисты в США обвинили в перевороте на Украине Обаму и Сороса

В нескольких американских городах прошла акция международного Шиллеровского института, приуроченная к годовщине Майдана на Украине.

Источник: AP 2017

Ее участники раздавали листовки, в которых говорилось, что смена власти в стране была осуществлена при непосредственной поддержке 44-го президента США Барака Обамы и миллиардера Джорджа Сороса. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, участники митинга в Нью-Йорке собрались недалеко от штаб-квартиры ООН.

У них были плакаты «Обаму — в тюрьму» и «Ваш враг — Джордж Сорос».

Аналогичные акции, по словам официального представителя Шиллеровского института Дайан Сэр, прошли еще в двух городах в США — Бостоне и Хьюстоне, а также в Берлине (Германия).

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Сэр заявила, что жителям США важно знать правду о событиях на Украине, так как те же люди пытаются отстранить нового президента США Дональда Трампа от власти теми же средствами, которые использовали для свержения Виктора Януковича.

Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в Киеве и ряде других городов Украины зимой 2013−2014 годов. Итогом выступлений стала смена власти, а свергнутые президент Виктор Янукович покинул страну.

Лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента. Во время этих событий погибли более 100 человек.

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