Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь открыта для всех международных экспертов, которые хотели бы убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.

«По поводу международных экспертов — мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит seed-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним», — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Он сообщил, что Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в самое ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов.

Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Потупчик напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году, и с тех пор, по его словам, «мы ни на шаг не отошли от этого и своих обязательств в рамках конвенции Эспо».

«Нам бы не хотелось, чтобы этот процесс политизировался», — добавил он.