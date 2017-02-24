Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС
В декабре Минск получил итоги
В декабре Минск получил итоги
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь открыта для всех международных экспертов, которые хотели бы убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.
«По поводу международных экспертов — мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит
Он сообщил, что Беларусь в декабре получила результаты
Министр также подчеркнул, что результаты
Потупчик напомнил, что проведение
«Нам бы не хотелось, чтобы этот процесс политизировался», — добавил он.
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными