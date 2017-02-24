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11:11 (мск), источник: Sputnik.by

Минск ответил Меркель: мы открыты для всех экспертов на БелАЭС

В декабре Минск получил итоги стресс-тестов, вскоре Беларусь проведет переговоры с Евросоюзом по поводу их оценки.

Источник: Reuters

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Беларусь открыта для всех международных экспертов, которые хотели бы убедиться в безопасности строящейся в республике АЭС, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

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«По поводу международных экспертов — мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит seed-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним», — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Он сообщил, что Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в самое ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов.

Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Потупчик напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году, и с тех пор, по его словам, «мы ни на шаг не отошли от этого и своих обязательств в рамках конвенции Эспо».

«Нам бы не хотелось, чтобы этот процесс политизировался», — добавил он.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения «3 плюс» с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым «постфукусимским», нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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