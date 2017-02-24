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11:39 (мск), источник: Ictv.ua

Береза привел в Раду Ждуна

Народный депутат Украины Борислав Береза принес в сессионный зал Ждуна в знак протеста против бездеятельности народных избранников.

— 322 депутата зарегистрировалось в сессионном зале ВР. По факту не больше 150 человек. Но Почекун в зале есть. Он, как и большинство украинцев, ждет посещения и работы нардепов. И очень ждет качественных изменений от Кабмина. Терпения у него немало. Времени тоже. Чего нельзя сказать про Украину, — пояснил Береза на своей странице в Facebook.

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