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12:24 (мск), источник: Tengrinews

Идею о слиянии Сената и Мажилиса прокомментировала Дарига Назарбаева

Мажилисмены партии «Ак Жол» предложили объединить Сенат и Мажилис парламента Казахстана.

Источник: Tengrinews

Сенатор Дарига Назарбаева не поддержала идею мажилисменов о создании однопалатного парламента в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В рамках конституционных реформ, которые ожидают Казахстан по поручению Главы государства, по перераспределению ветвей власти лидер партии «Ак Жол» мажилисмен Азат Перуашев предложил отказаться от двухпалатного парламента.

«Я не поддерживаю эту идею. Я с большим уважением отношусь к Перуашеву, но считаю, что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю и она многократно доказала свою состоятельность», — в свою очередь ответила депутат Сената Дарига Назарбаева.

По ее словам, в любой политической системе есть механизмы, которые направлены на то, чтобы балансировать интересы, сделать систему гибкой и устойчивой. В законодательной ветви власти, такой баланс создан благодаря двухпалатной системе.

«Конечно, вопрос интересный для обсуждения. Но, насколько мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались. Они существуют уже столетиями», — заметила сенатор.

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