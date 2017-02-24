Социалисты выдвинули вотум недоверия министру здравоохранения

— На фоне того, что растут цены в целом, на фоне высокой заболеваемости населения, на фоне того, что в больницах сокращается количество мест и планируется ликвидация ряда больниц, на фоне того, что полис медицинского страхования обладает очень низкой функциональностью и на этот счет поступает много жалоб от граждан о том, что когда они приходят в учреждение, им предоставляется только койка и питание, а все остальное им приходится приобретать самостоятельно, в том числе, лекарства, правительство повышает в разы — в 4−5 раз медицинские услуги, — добавил народный избранник.

Так, Односталко отметил, что консультация у стоматолога, например, подорожала в 5 раз — с 21 до 107 леев.

— Нет логического объяснения, на основании чего были подняты тарифы. Поэтому мы, фракция Партии социалистов, выдвигаем вотум недоверия министру здравоохранения Руксанде Главан, которая, в первую очередь, несет ответственность за произошедшее, — добавил он.

Отметим, что упрощенный вотум недоверия министру здравоохранения по инициативе социалистов будет рассмотрен в течение 14 дней.