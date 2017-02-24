Гройсман: Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня

Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Раде, которое транслировал телеканал «112 Украина», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Система здравоохранения является очень важной и ключевой. Это непростая реформа, которая всегда будет иметь и сторонников, и людей, которые будут ее категорически отрицать. Не должно быть самоцелью реформы сокращение количества лечебных учреждений. Приоритет и цель реформы заключается в следующем. Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня. И это должно быть основа и цель нашей реформы», — заявил Гройсман.

«Мы также будем предложить изменение системы финансирования здравоохранения», — отметил он.

Ранее Гройсман заявил, что украинские граждане живут на 5−10 лет меньше, чем граждане европейских стран, это чрезвычайно несправедливо.

Отметим, что средняя продолжительность жизни населения стран Европейского Союза впервые достигла 80 лет, что на 6 лет больше, чем в 1990 году. Отмечается также, что разница в показателях продолжительности жизни для западной и восточной частей ЕС составляет 8 лет.

В Кабмине рассчитывают до 2020 г. снизить уровень смертности в Украине на 10%.