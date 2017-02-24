Марунич: ЧП в энергетике потребует непростых решений

Однако, добавил он, чрезвычайные меры в электроэнергетике из-за блокады поставок угля антрацитовой группы из зоны АТО могут быть продлены до конца 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, запасов антрацита должно хватить на 40−50 дней. Он отметил, что властями будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что власти найдут выход из ситуации в связи с блокированием поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

В настоящее время Минэнергоугля Украины вместе с НКРЭКУ просчитывают три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года. Одной из мер нынешнего положения предлагается ограничение энергообеспечения промышленных потребителей до 10% от потребляемой электроэнергии, чтобы избежать отключения электроэнергии в жилых домах и админзданиях. В то же время, не исключается вероятность веерных отключений потребителей и аварийных отключений электроэнергии.

Длительность чрезвычайного положения в энергетике Украины будет зависеть от решения вопроса с обеспечением углем, отметил сопредседатель Фонда энергетический стратегий Дмитрий Марунич.

«Я думаю, что продление чрезвычайного положения в энергетике будет решаться опытным путем. Неизвестно, как долго будут наблюдаться кризисные явления, когда подвезут уголь… Очевидно, это является фактором продления или прекращения чрезвычайного положения. Спешить отменять его никто не будет. По факту, как будет складываться ситуация с угольным балансом, будут и решать, отменять или нет чрезвычайное положение. Это сугубо техническое решение. Я бы не искал здесь других причин», — заявил Марунич.

Ситуация с угольным балансом, по словам эксперта, неопределенная.

«Все зависит от того, как сложится ситуация, и либо будут разблокированы поставки и тогда баланс будет, как и в прошлом году, порядка 30−35% — это уголь из зоны АТО, остальное добывается в стране с вкраплением импортного угля в виде 5−7%. Если будут какие-то другие решения, нужно искать дополнительные источники финансирования. Возможно, увеличится импорт в два раза…» — добавил он.

«Я думаю, этот вопрос сейчас открыт нужно не только нарисовать угольный баланс, но и определить источники финансирования. А с этим, как раз, большие проблемы. Речь идет о миллиардах гривен, которые должны изыскать субъекты рынка, “Укрэнерго”. Дело не просто в цене импортного угля, а в том, как она корреспондируется с тарифом. Если мы начинаем импортировать уголь, его цена в тарифе резко возрастает и нужно пересматривать тариф по цепочке до конечного потребителя. Это решение непростое», — подчеркнул Марунич.

Как сообщалось ранее, два предприятия корпорация «Индустриальный союз Донбасса» недополучили прибыли на 41,2 миллиона долларов в период 13—20 февраля из-за торговой блокады Донбасса. Речь идет об «Алчевском металлургическом комбинате» и «Днепровском металлургическом комбинате».

Коллектив металлургического комбината «Запорожсталь» также требует от властей Запорожья использовать все доступные законом Украины методы и средства для скорейшего разрешения проблемы блокирования железнодорожного сообщения с Донбассом.

Власти Украины ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.