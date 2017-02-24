Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
«Газпром» отказался выполнять поручение Путина
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
12:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Марунич: ЧП в энергетике потребует непростых решений

Чрезвычайное положение в энергетике зависит от решения вопроса с угольным балансом, который может потребовать непростых решений в виде повышения тарифов для конечных потребителей, считает эксперт Дмитрий Марунич.

Источник: "РИА Новости" Украина

Наталья Печорина, РИА Новости Украина.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что власти найдут выход из ситуации в связи с блокированием поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

По словам вице-премьер-министра Владимира Кистиона, запасов антрацита должно хватить на 40−50 дней. Он отметил, что властями будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом.

Однако, добавил он, чрезвычайные меры в электроэнергетике из-за блокады поставок угля антрацитовой группы из зоны АТО могут быть продлены до конца 2017 года.

Читайте также
Скаршевский: блокада поставок угля приведет к девальвации гривны уже в марте

В настоящее время Минэнергоугля Украины вместе с НКРЭКУ просчитывают три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года. Одной из мер нынешнего положения предлагается ограничение энергообеспечения промышленных потребителей до 10% от потребляемой электроэнергии, чтобы избежать отключения электроэнергии в жилых домах и админзданиях. В то же время, не исключается вероятность веерных отключений потребителей и аварийных отключений электроэнергии.

Длительность чрезвычайного положения в энергетике Украины будет зависеть от решения вопроса с обеспечением углем, отметил сопредседатель Фонда энергетический стратегий Дмитрий Марунич.

«Я думаю, что продление чрезвычайного положения в энергетике будет решаться опытным путем. Неизвестно, как долго будут наблюдаться кризисные явления, когда подвезут уголь… Очевидно, это является фактором продления или прекращения чрезвычайного положения. Спешить отменять его никто не будет. По факту, как будет складываться ситуация с угольным балансом, будут и решать, отменять или нет чрезвычайное положение. Это сугубо техническое решение. Я бы не искал здесь других причин», — заявил Марунич.

Ситуация с угольным балансом, по словам эксперта, неопределенная.

«Все зависит от того, как сложится ситуация, и либо будут разблокированы поставки и тогда баланс будет, как и в прошлом году, порядка 30−35% — это уголь из зоны АТО, остальное добывается в стране с вкраплением импортного угля в виде 5−7%. Если будут какие-то другие решения, нужно искать дополнительные источники финансирования. Возможно, увеличится импорт в два раза…» — добавил он.

«Я думаю, этот вопрос сейчас открыт нужно не только нарисовать угольный баланс, но и определить источники финансирования. А с этим, как раз, большие проблемы. Речь идет о миллиардах гривен, которые должны изыскать субъекты рынка, “Укрэнерго”. Дело не просто в цене импортного угля, а в том, как она корреспондируется с тарифом. Если мы начинаем импортировать уголь, его цена в тарифе резко возрастает и нужно пересматривать тариф по цепочке до конечного потребителя. Это решение непростое», — подчеркнул Марунич.

Как сообщалось ранее, два предприятия корпорация «Индустриальный союз Донбасса» недополучили прибыли на 41,2 миллиона долларов в период 13—20 февраля из-за торговой блокады Донбасса. Речь идет об «Алчевском металлургическом комбинате» и «Днепровском металлургическом комбинате».

Коллектив металлургического комбината «Запорожсталь» также требует от властей Запорожья использовать все доступные законом Украины методы и средства для скорейшего разрешения проблемы блокирования железнодорожного сообщения с Донбассом.

Власти Украины ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Первый после аварии грузовик «Прогресс» причалил к МКС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Сеул призвал внести КНДР в список террористических государств
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь