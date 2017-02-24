Гимпу расцеловал присутствующих в парламенте журналисток: Я научу вас любить по-румынски

— Мы как потомки даков, с такой печальной историей, когда наше национальное сознание пытались уничтожить, мы вдруг вспомнили, что забыли о самом красивом празднике — Драгобете. Мы стали праздновать Валентина и Валентину. Я не имею ничего против. Мы должны любить каждый день, ноправильнее было бы любить по-румынски, — сказал глава ЛП Михай Гимпу.