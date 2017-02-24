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12:27 (мск), источник: Actualitati.md

Гимпу расцеловал присутствующих в парламенте журналисток: Я научу вас любить по-румынски

Главный либерал Молдовы Михаил Федорович Гимпу решил по своему отрыть весенне-летнюю сессию парламента. На брифинге для прессы он вспомнил о празднике Драгобете и по этому случаю расцеловал присутствующих журналисток, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

— Мы как потомки даков, с такой печальной историей, когда наше национальное сознание пытались уничтожить, мы вдруг вспомнили, что забыли о самом красивом празднике — Драгобете. Мы стали праздновать Валентина и Валентину. Я не имею ничего против. Мы должны любить каждый день, ноправильнее было бы любить по-румынски, — сказал глава ЛП Михай Гимпу.

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(Видео) Гимпу расцеловал присутствующих в парламенте журналисток: Я научу вас любить по-румынски
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