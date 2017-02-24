Семья Трампа убедила его отказаться от выхода из соглашения по климату

Издание отмечает, что «этот шаг является последним признаком усиления влияния дочери Трампа и Кушнера в Белом доме, в котором обнажились внутренние разногласия по целому ряду вопросов, в том числе внешней политики».

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп намекал на то, что Америка может выйти из Парижского соглашения, подписанного 195-ю странами-участниками Всемирного климатического саммита, который прошел во французской столице в декабре 2015 года.

Тогдашний кандидат в президенты был возмущен тем, что Соединенным Штатам приходится нести большое финансовое бремя по выполнению соглашения по снижению выброса углеводородов в атмосферу. Кроме того, Дональд Трамп выражал сомнение в «научной обоснованности концепции глобального потепления» и говорил, что соглашение по климату негативным образом сказывается на энергетической системе США. Наконец, Трамп говорил о том, что применение пестицидов в сельском хозяйстве является безопасным и не влияет на повышение температуры на планете.

Но Иванке Трамп удалось убедить главу Белого дома в том, что противодействие изменениям климата на планете необходимо сделать одним из главных приоритетов его деятельности.

Иванка Трамп и Кушнер в декабре встречались с экс-вице-президентом США Альбером Гором, который считается одним из главных сторонников борьбы с глобальным потеплением.

Гор за свои усилия в области экологии в свое время даже выдвигался на Нобелевскую премию мира. Стороны пришли к выводу о необходимости дальнейшего противодействия глобальному потеплению на планете, а сам Гор охарактеризовал эту встречу как позитивную и конструктивную.