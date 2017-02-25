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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Именем Виталия Чуркина хотят назвать улицу в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя именем ушедшего из жизни постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.

Источник: РИА Новости

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Чуркин «доносил до мирового сообщества правду о Крыме, давал достойный отпор тем, кто пытался замолчать и исказить эту правду».

«Виталий Чуркин был для крымчан настоящим товарищем, который защищал крымский полуостров от внешнего давления. Мы благодарны ему за это, поэтому я предложил депутатам государственного совета, и они меня поддержали, назвать одну из улиц Симферополя в честь Виталия Чуркина», — сказал РИА Новости Валерий Аксенов.

По его словам, теперь обращение будет направлено в городской совет крымской столицы, а также вынесено на общественные слушания.

«Я думаю, что в этом году этот вопрос решится», — сказал собеседник агентства.

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке с 2006 года, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

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