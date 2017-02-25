Именем Виталия Чуркина хотят назвать улицу в Симферополе

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Чуркин «доносил до мирового сообщества правду о Крыме, давал достойный отпор тем, кто пытался замолчать и исказить эту правду».

«Виталий Чуркин был для крымчан настоящим товарищем, который защищал крымский полуостров от внешнего давления. Мы благодарны ему за это, поэтому я предложил депутатам государственного совета, и они меня поддержали, назвать одну из улиц Симферополя в честь Виталия Чуркина», — сказал РИА Новости Валерий Аксенов.

По его словам, теперь обращение будет направлено в городской совет крымской столицы, а также вынесено на общественные слушания.

«Я думаю, что в этом году этот вопрос решится», — сказал собеседник агентства.