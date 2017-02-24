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13:36 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ держит слово: Игорь Додон отказался назначать представителей ДПМ послами

Президент Молдовы Игорь Додон как и заявлял ранее, отказал в выдаче аккредитации новым послам, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Президент не подпишет указы о назначении послами ряда кандидатур, выдвинутых Правительством РМ. Об этом говорится в официальном письме Игоря Додона на имя Павла Филипа, опубликованным, сегодня 24 февраля, доверенным лицом главы государства Ионом Чебаном.

Как отмечает Додон, он детально изучил список кандидатур, предложенных на должность послов Республики Молдова в ряде стран, и даже если правительство получит согласие со стороны государств, где планируется их назначение, он не подпишет соответствующие указы в отношении некоторых кандидатов.

Стоит отметить, что глава государства неоднократно заявлял, что не будет выдавать аккредитации по принципу близости к тому или иному партийному формированию.

Примечательно, что все три кандидатуры отклоненные Президентов РМ позицинируют себя, как ярые демократы.

Владимир Чобану, который претендует на пост посла РМ в Республике Беларусь, был ранее депутатом по спискам Альянс Наша Молдова. В 2006 году, Чобану вышел из АНМ и вступил Демократическую партию Молдовы, где в скором времени дослужился до генерального секретаря партии. После этого, Чобану долгое время был советником президента Тимофти.

На пост посла РМ в Австрии предложена очень противоречивая кандидатура бывшего директора Театра Оперы и Балета Валерия Шейкан. На эту должность Валерия Шейкан была назначена в конце 2009 года. Ранее антикоррупционная прокуратура обнаружила нарушения в театре и возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. По данным правоохранительных органов, театру был нанесен ущерб на сумму в 1,5 миллиона леев. Примечательно, что у Шейкан отсутствует опыт работы в сфере международных отношений, не говоря уже о дипломатии.

Ну и наконец, на пост посла РМ в Великобритании предложен Игорь Клипий, который на сегодняшний день занимает пост заместителя генерального секретаря Парламента РМ. В период 2005—2009 годов, Клипий был депутатом парламента. С 2010по 2015 был послом РМ в Литве. В то же время он занимает пост вице-президента ДПМ.

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