Президент РМ Игорь Додон: Есть и другие решения для возвращения украденного миллиарда

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно Меморандума, подписанного Молдовой с МВФ в ноябре 2016 года, и его влиянии на население Молдовы.

Игорь Додон высказался в пользу сотрудничества с международными структурами, только чтобы это сотрудничество было в интересах Республики Молдова и ее граждан.

— Я озвучил им очень четкий посыл. Я выступаю за сотрудничество с международными структурами, но моя позиция в этом смысле категорична: это сотрудничество должно быть в интересах Республики Молдова и ее граждан. Подчеркнул, что, с одной стороны, я обеспокоен, а с другой, не поддерживаю многие положения Меморандума о сотрудничестве с Республикой Молдова в том, что касается пенсионной системы, замораживания роста заработных плат, увеличения тарифов, ограничения объема денег, выделяемых на субсидии в сельское хозяйство, — написал глава государства в социальной сети Facebook.