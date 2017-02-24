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14:48 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон: Есть и другие решения для возвращения украденного миллиарда

Сегодня, 24 февраля, Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с новым руководителем миссии Беном Келмансоном, сообщает Actualitati.md со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Источник: Actualitati.md

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно Меморандума, подписанного Молдовой с МВФ в ноябре 2016 года, и его влиянии на население Молдовы.

Игорь Додон высказался в пользу сотрудничества с международными структурами, только чтобы это сотрудничество было в интересах Республики Молдова и ее граждан.

— Я озвучил им очень четкий посыл. Я выступаю за сотрудничество с международными структурами, но моя позиция в этом смысле категорична: это сотрудничество должно быть в интересах Республики Молдова и ее граждан. Подчеркнул, что, с одной стороны, я обеспокоен, а с другой, не поддерживаю многие положения Меморандума о сотрудничестве с Республикой Молдова в том, что касается пенсионной системы, замораживания роста заработных плат, увеличения тарифов, ограничения объема денег, выделяемых на субсидии в сельское хозяйство, — написал глава государства в социальной сети Facebook.

Глава государства выразил обеспокоенность по вопросу Меморандума о сотрудничестве с МВФ, уточнив, что не поддерживает многие из его положений, особенно в том, что касается реформы пенсионной системы, повышения тарифов, ограничения объема ассигнований на субсидии в сельском хозяйстве.

— Также, стороны высказали свое мнение относительно закона о миллиарде. Игорь Додон заявил, что в нынешних условиях, правительство с МВФ нашли самое простое решение возложить бремя погашения украденных денег на плечи граждан Молдовы. Президент высказался категорически против того, чтобы украденный миллиард возвращали граждане Республики Молдова. Я приложу все усилия, чтобы деньги вернули воры, я буду выступать за наказание тех, кто виновен в этом, а также за конфискацию и продажу активов тех, кто непосредственно участвовал в этой мошенничестве, — подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства также известил представителей МВФ о том, что первое заседание Высшего совета безопасности будет посвящено проблеме украденных из финансово-банковской страны денег.

Есть и другие решения для возвращения украденного миллиарда. В ближайшее время я обнародую свою позицию. Договорились работать на уровне экспертов над этим вопросом, — заключил он.

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