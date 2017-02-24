Министр: Рост цен на медицинские услуги — вынужденная мера

«Это необходимая мера и проводится для улучшения качества предоставления медицинских услуг. Цены, которые действовали до сих пор, не покрывали расходы на предоставленные услуги. Если бы не пересмотрели цены, сложилась бы более неприятная ситуация. Минздрав ранее не мог приобрести необходимое оборудование для медучреждений. Кроме того, из-за низких цен на услуги у медучреждений были задолженности», — подчеркнул Главан.

Она отметила, что пересмотр цен должен проводиться один раз в два года, но в 2013 и 2015 г. этого не было.

По ее словам, в некоторых случаях несоответствие между расходами и установленными тарифами были очень большими.

«Раньше, чтобы выявить метастазы в костной системе человека, тот, у кого не было полиса обязательного медицинского страхования, платил около 436 леев, хотя сама услуга стоит значительно дороже. Затраты медучреждения на обследование и реагенты составляли 900 леев, и разницу приходилось покрывать за счет учреждения. Республиканская клиническая больница (РКБ) за последний год получила более 1 тыс. единиц оборудования, но не смогла полностью их применить из-за низких расходов, так как это создало бы убытки. В результате пересмотра цен на услуги ситуация меняется в лучшую сторону, врачи могут оказывать людям более квалифицированную помощь», — сказала министр.

Она подчеркнула, что «демагогия и спекуляции не способствуют решению проблем».

«Права граждан на получение медицинских услуг были нарушены ранее, а не сейчас. Раньше люди не могли получать качественные услуги, сейчас у них такая возможность есть. Пересмотр цен должен осуществляться раз в два года. Политические партии, прекрасно знают об этом, но они проводят акции в своих политических целях», — считает Главан.