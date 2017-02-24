Воронин недоволен, что власти разработали план без него

Политик предположил, что документ был составлен непрозрачно, в спешке, так же, как было принято и Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Мы должны помнить о том, что первые шаги в европейском направлении были сделаны Партией коммунистов еще в 2002 году, когда она была у власти. Реализация этих мер привела к тому, что в 2008 году в Молдове был самый высокий рейтинг доверия к европейскому вектору — 70%. Этот документ прежде всего эгоистичен; среди депутатов есть и другие “творческие силы”, а не только Сырбу и Дьяков из ДПМ. Мы могли бы с большим удовольствием принять участие в подготовке этого документа, и, возможно, мы предложили бы что-то конструктивное», — сказал Воронин.

Лидер коммунистов также выразил недовольство тем, что парламент не обеспечивает адекватный контроль над тем, как реализуются реформы, предусмотренные на бумаге. «Нам необходимо разработать механизм контроля над этими достижениями. У нас законодательный надзор случается редко. Только если происходит скандал, мы вспоминает, что вот, есть такой закон», — отметил Воронин на сегодняшнем заседании парламента.

В ответ Андриан Канду, один из авторов плана действий, сказал, что никто не отрицает усилий предыдущих правительств на европейском пути.

Спикер признал, что с точки зрения реализации Соглашения об ассоциации возникают определенные проблемы. «Качество реализации является проблемой, я полностью согласен, что нам нужно более активно заниматься парламентским контролем», — подчеркнул Канду.