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19:07 (мск), источник: Noi.md

Воронин недоволен, что власти разработали план без него

Лидер ПКРМ Владимир Воронин обвинил сегодня представителей структур власти, что они не пригласили коммунистов для разработки годового плана по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Политик предположил, что документ был составлен непрозрачно, в спешке, так же, как было принято и Соглашение об ассоциации с ЕС.

«Мы должны помнить о том, что первые шаги в европейском направлении были сделаны Партией коммунистов еще в 2002 году, когда она была у власти. Реализация этих мер привела к тому, что в 2008 году в Молдове был самый высокий рейтинг доверия к европейскому вектору — 70%. Этот документ прежде всего эгоистичен; среди депутатов есть и другие “творческие силы”, а не только Сырбу и Дьяков из ДПМ. Мы могли бы с большим удовольствием принять участие в подготовке этого документа, и, возможно, мы предложили бы что-то конструктивное», — сказал Воронин.

Лидер коммунистов также выразил недовольство тем, что парламент не обеспечивает адекватный контроль над тем, как реализуются реформы, предусмотренные на бумаге. «Нам необходимо разработать механизм контроля над этими достижениями. У нас законодательный надзор случается редко. Только если происходит скандал, мы вспоминает, что вот, есть такой закон», — отметил Воронин на сегодняшнем заседании парламента.

В ответ Андриан Канду, один из авторов плана действий, сказал, что никто не отрицает усилий предыдущих правительств на европейском пути.

Спикер признал, что с точки зрения реализации Соглашения об ассоциации возникают определенные проблемы. «Качество реализации является проблемой, я полностью согласен, что нам нужно более активно заниматься парламентским контролем», — подчеркнул Канду.

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