Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
15:58 (мск), источник: РБК - Украина

Гройсман анонсировал повышение пенсий

Правительство обещает увеличить пенсионные выплаты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: AP 2017

«Наше задание состоит в том, чтобы обеспечить повышение пенсионных выплат для пенсионеров. И мы близки к этому», — сказал Гройсман. Он отметил, что правительство готово будет в скором времени к проведению пенсионной реформы.

Читайте также
Гройсман: Украинские граждане должны жить на 7 лет дольше, чем они живут сегодня

«Нам необходимо решить ряд вопросов, в том числе, поддержать и законодательно, и финансово. Если говорить о 2016, хочу подчеркнуть, что нам удалось добиться на 2,2% возрастания экономики. Нам надо ускорять рост потому, что у нас есть много вопросов социальной политики», — отметил он.

Напомним, правительство планирует ликвидировать дефицит Пенсионного фонда до 2024 года.

Комментарии
2
Александр
Посмотрите на его харю Его специально так фотографируют или он на самом деле такой? Сколько бы часов он прожил на 1500гр. ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
конь педальный
Наконец-то пенсионеры станут получать достойную пенсию 1,5 тыс грн! Теперь по праздникам смогут позволить купить себе молока.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь