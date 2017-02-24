В Минобороны удивлены нападкам немецких политиков из-за макета Рейхстага

Источник: РИА Новости

Ранее ряд немецких депутатов бундестага назвали создание макета Рейхстага в Парке «Патриот» провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России. «Водружение военнослужащими Красной армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», — сказал Конашенков.

По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его строители Третьего рейха начали свой огненно-кровавый путь в мир. Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ

По его словам, оборона нацистами Рейхстага в 1945 году сопровождалась самыми ожесточенными и кровопролитными боями, в ходе которых погибли десятки тысяч советских солдат. Как пояснил Конашенков, поэтому о героизме солдат Красной армии в борьбе с германским нацизмом, в том числе о штурме Рейхстага в мае 1945 года, «должны не просто знать, но и хорошо помнить современные и будущие поколения как в России, так и в Германии». «Хочу напомнить, что минувшим летом именно в парке “Патриот” была проведена масштабная военно-историческая реконструкция внезапного нападения фашисткой Германии утром 22 июня 1941 года на СССР, за которой наблюдали десятки тысяч зрителей», — подчеркнул Конашенков.

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