В Минобороны удивлены нападкам немецких политиков из-за макета Рейхстага
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нападки ряда немецких политиков
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нападки ряда немецких политиков
Ранее ряд немецких депутатов бундестага назвали создание макета Рейхстага в Парке «Патриот» провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.
«Водружение военнослужащими Красной армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», — сказал Конашенков.
По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его строители Третьего рейха начали свой огненно-кровавый путь в мир.
По его словам, оборона нацистами Рейхстага в 1945 году сопровождалась самыми ожесточенными и кровопролитными боями, в ходе которых погибли десятки тысяч советских солдат. Как пояснил Конашенков, поэтому о героизме солдат Красной армии в борьбе с германским нацизмом, в том числе о штурме Рейхстага в мае 1945 года, «должны не просто знать, но и хорошо помнить современные и будущие поколения как в России, так и в Германии».
«Хочу напомнить, что минувшим летом именно в парке “Патриот” была проведена масштабная
Он отметил, что создание полуразрушенного ожесточёнными боями в мае 1945 года макета Рейхстага станет значимым элементом
«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о “строителях” Третьего рейха в 1933—1945 годах», — заключил официальный представитель Минобороны России.
Ранее стало известно, что в действующем в подмосковной Кубинке парке «Патриот» появится уменьшенный макет Рейхстага — исторического здания в столице Германии, которое советские войска штурмовали в ходе битвы за Берлин в 1945 году. Именно над Рейхстагом 1 мая 1945 года было водружено Знамя Победы — официальный символ победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.