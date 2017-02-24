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16:31 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны удивлены нападкам немецких политиков из-за макета Рейхстага

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Нападки ряда немецких политиков из-за создания макета Рейхстага в парке «Патриот» вызывают крайнее недоумение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА Новости

Ранее ряд немецких депутатов бундестага назвали создание макета Рейхстага в Парке «Патриот» провокацией и потребовали от германского руководства выразить недовольство России.

«Водружение военнослужащими Красной армии в мае 1945 года красного знамени на здании нацистского Рейхстага является одним из самых ярких и узнаваемых во всем мире символов победы над немецким нацизмом и завершения Второй мировой войны», — сказал Конашенков.

По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его строители Третьего рейха начали свой огненно-кровавый путь в мир.
Игорь Конашенковофициальный представитель Минобороны РФ

По его словам, оборона нацистами Рейхстага в 1945 году сопровождалась самыми ожесточенными и кровопролитными боями, в ходе которых погибли десятки тысяч советских солдат. Как пояснил Конашенков, поэтому о героизме солдат Красной армии в борьбе с германским нацизмом, в том числе о штурме Рейхстага в мае 1945 года, «должны не просто знать, но и хорошо помнить современные и будущие поколения как в России, так и в Германии».

«Хочу напомнить, что минувшим летом именно в парке “Патриот” была проведена масштабная военно-историческая реконструкция внезапного нападения фашисткой Германии утром 22 июня 1941 года на СССР, за которой наблюдали десятки тысяч зрителей», — подчеркнул Конашенков.

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Он отметил, что создание полуразрушенного ожесточёнными боями в мае 1945 года макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка «Патриот», символизирующим победу над нацизмом, и вместе с другими объектами парка послужит патриотическому воспитанию юных граждан и гостей России из других стран.

«Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о “строителях” Третьего рейха в 1933—1945 годах», — заключил официальный представитель Минобороны России.

Ранее стало известно, что в действующем в подмосковной Кубинке парке «Патриот» появится уменьшенный макет Рейхстага — исторического здания в столице Германии, которое советские войска штурмовали в ходе битвы за Берлин в 1945 году. Именно над Рейхстагом 1 мая 1945 года было водружено Знамя Победы — официальный символ победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Комментарии
36
pikalor
Даже мы, придурки из психушки, знаем что в здании Рейхстага заседает парламент Германии - бундестаг!)) и каково немцам думать обо всём этом. Вот представляю вой неотмытой маши захаровой если бы кто-то на полигоне Германии или других так называемых "врагов" появился макет госдумы)))).
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Ваня Пупкин
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Ваня Пупкин
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