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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев объявил выговор главе «Астана LRT» за пробки на привокзальной парковке

До 27 февраля на привокзальной площади должны появиться два дополнительных выезда с парковки и один въезд.

Источник: Tengrinews

Председателю правления ТОО «Астана LRT» Талгату Ардан объявлен выговор за некачественную организацию парковки у железнодорожного вокзала Астаны, передает Tengrinews.kz. Аким Астаны Асет Исекешев решил проверить работу платной парковки на железнодорожном вокзале и «увидел все своими глазами», рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь градоначальника Эльвира Жургенбаева.

«Накануне вечером на ту самую привокзальную парковку, никого не предупредив, приехал Асет Исекешев. Увидел все своими глазами: пробки, хаос и при этом пустующие места на территории паркинга», — поделилась Жургенбаева.

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«Результаты такие: до 27 февраля на привокзальной площади должны появиться два дополнительных выезда с парковки и один въезд, а также еще один терминал для оплаты, так аким поручил. А председателю правления ТОО “Астана LRT” Талгату Ардану объявлен выговор за то, что не справился с обещаниями привести все в порядок, данными ранее», — резюмировала она.

Напомним, платная парковка возле железнодорожного вокзала введена 10 января 2017 года. В первый же день работы платной стоянки на привокзальной площади образовались километровые заторы. Водители более часа, а некоторые два часа, вынуждены были стоять по причине закрытого шлагбаума на выезде. По словам шоферов, за 30 минут они не успевают выехать с территории вокзала из-за пропускной системы. Отметим, первые 30 минут парковки — бесплатные.

«С 31-й минуты и сразу на два часа — это 200 тенге. Если водитель решил простоять до 12 часов, это обойдется в 1 000 тенге, 24 часа — 1 800 тенге. Вторые сутки на парковке стоят 2 000 тенге, — ранее сообщали в пресс-службе ТОО «Астана LRT».

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