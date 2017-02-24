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16:27 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы раскритиковал соглашение с МВФ

Молдавский лидер Игорь Додон высказал руководителю миссии МВФ по Молдове Бену Келмансону свою четкую позицию по поводу ранее заключенного между республикой и фондом документа о сотрудничестве, — что сказал президент Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом, который заключили осенью 2016 года.

Как сообщил Додон на своей странице в соцсети Facebook, в ходе встречи с руководителем миссии МВФ по Молдове Беном Келмансоном в пятницу он озвучил четкую позицию президента республики по поводу этого документа. Глава республики отметил, что выступает за сотрудничество с международными структурами, но его позиция в этом смысле категорична: «это сотрудничество должно быть в интересах Молдовы и ее граждан».

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Он подчеркнул, что, «с одной стороны — обеспокоен, а с другой — не поддерживаю многие положения меморандума о сотрудничестве с республикой в том, что касается реформы пенсионной системы, замораживания роста заработной платы, повышения тарифов и ограничения средств, выделяемых в качестве субсидий для агросектора».

Он отметил, что администрация президента намерена блокировать закон об амнистии в нынешней форме. Президент также добавил, что выступает против закона, который предусматривает перекладывание выведенных из банковской системы страны денег на плечи населения республики. По его мнению, «в нынешних условиях правительство вместе с представителями фонда нашло самое простое решение — возложить возврат украденных денег на плечи граждан страны».

Президент считает, что есть и другие решения для возвращения денег. «В ближайшее время я обнародую свою позицию. Договорились работать над этим вопросом на уровне экспертов», — заключил Додон.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

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