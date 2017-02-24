Женщин-госслужащих в Казахстане стало больше

Об этом рассказала руководитель Управления анализа и мониторинга Департамента государственной службы АДГСПК Нургуль Жанназарова. По ее словам, реализация гендерной политики находит свое отражение в увеличении количества женщин-госслужащих, занимающих должности на уровне принятия решения.

В Казахстане за последние три года наблюдается увеличение количества женщин на госслужбе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Так, за последние три года отмечается увеличение количества женщин от 54 процентов до 56. При этом количество женщин, занимающих политические должности в 2015 году в сравнении с 2014 годом, увеличено на один процент, а в 2016 году, в сравнении, на 0,4 процента, то есть в 2014 году количество женщин-политиков составило 34 человека, в 2015 году — 39, в 2016 году — 43», — отметила Жанназарова.

В настоящее время на государственной службе работают 51 151 женщин, что составляет 55,5 процента от фактической численности госслужащих. Тем самым количество женщин увеличилось на 0,5 процента в сравнении с прошлым годом. Отмечается, что в рамках новой модели госслужбы порядка шести тысяч служащих продвинулись по карьерной лестнице. По словам Жанназаровой, проведенная реформа повысила возможность трудоустройства на государственную службу на принципах открытой конкуренции и прозрачности отбора.

«Прошел год с момента практического внедрения основных принципов карьерной модели государственной службы. Теперь поступление на государственную службу начинается с низовых должностей, а продвигаются служащие на основе компетенций и профессиональной подготовки. Это позволило переместить на вышестоящие должности более 5,9 тысячи служащих, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза», — сказала она.

Отметим, число служащих, которые ушли из системы государственной службы по собственному желанию, сократилось в 1,8 раза. О привлекательности государственной службы свидетельствует и рост в три раза количества лиц, впервые поступивших на службу.

«Принятые меры укрепили общее убеждение о продвижении по службе исключительно на основе личного опыта и заслуг. Усиление таких элементов новой модели, как меритократия, конкурсное начало и компетентностный подход позволяют гражданам на деле реализовывать свой потенциал», — подытожила свое выступление Жанназарова.