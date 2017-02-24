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16:59 (мск), источник: Tengrinews

Женщин-госслужащих в Казахстане стало больше

В настоящее время на государственной службе задействованы 51 151 женщин.

Источник: Tengrinews

В Казахстане за последние три года наблюдается увеличение количества женщин на госслужбе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом рассказала руководитель Управления анализа и мониторинга Департамента государственной службы АДГСПК Нургуль Жанназарова. По ее словам, реализация гендерной политики находит свое отражение в увеличении количества женщин-госслужащих, занимающих должности на уровне принятия решения.

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«Так, за последние три года отмечается увеличение количества женщин от 54 процентов до 56. При этом количество женщин, занимающих политические должности в 2015 году в сравнении с 2014 годом, увеличено на один процент, а в 2016 году, в сравнении, на 0,4 процента, то есть в 2014 году количество женщин-политиков составило 34 человека, в 2015 году — 39, в 2016 году — 43», — отметила Жанназарова.

В настоящее время на государственной службе работают 51 151 женщин, что составляет 55,5 процента от фактической численности госслужащих. Тем самым количество женщин увеличилось на 0,5 процента в сравнении с прошлым годом. Отмечается, что в рамках новой модели госслужбы порядка шести тысяч служащих продвинулись по карьерной лестнице. По словам Жанназаровой, проведенная реформа повысила возможность трудоустройства на государственную службу на принципах открытой конкуренции и прозрачности отбора.

«Прошел год с момента практического внедрения основных принципов карьерной модели государственной службы. Теперь поступление на государственную службу начинается с низовых должностей, а продвигаются служащие на основе компетенций и профессиональной подготовки. Это позволило переместить на вышестоящие должности более 5,9 тысячи служащих, что превышает прошлогодний показатель в четыре раза», — сказала она.

Отметим, число служащих, которые ушли из системы государственной службы по собственному желанию, сократилось в 1,8 раза. О привлекательности государственной службы свидетельствует и рост в три раза количества лиц, впервые поступивших на службу.

«Принятые меры укрепили общее убеждение о продвижении по службе исключительно на основе личного опыта и заслуг. Усиление таких элементов новой модели, как меритократия, конкурсное начало и компетентностный подход позволяют гражданам на деле реализовывать свой потенциал», — подытожила свое выступление Жанназарова.

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